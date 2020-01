Fuorigioco, rivoluzione regolamento Ifab: niente VAR, tolleranza ampliata

Il punto della rivoluzione parte ancora una volta dalla definizione di “chiaro ed evidente errore“: così sarà tollerato l’errore in caso di fuorigioco, qualora questo sia di pochi centimetri.

Il fuorigioco millimetrico sarà tollerato

Prosegue il cambiamento delle regole del gioco più bello del mondo, ma come già successo, c’è il rischio concreto di rovinarlo e soprattutto togliere credibilità ad un sistema che già vacilla sotto questo punto di vista. A causa del regolamento Ifab, il VAR può intervenire soltanto in caso di chiaroo ed evidente errore, e non di errore in senso assoluto. Una definizione che ha dato spazio alla più ampia casistica, visto che chiaro ed evidente non sono definizione matematiche, e per questo soggette a discrezionalità. Partendo da questo presupposto, c’è chi ha fatto notare che se su un fuorigioco, magari di 1 millimetro, servono 12 telecamere per capire se effettivamente il giocatore è al di là della linea, allora qualora l’arbitro non lo segnalasse ad occhio nudo, la svista non sarebbe così clamorosa, proprio perché non chiara ed evidente.

