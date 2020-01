Calciomercato Torino, assalto a Wagué del Barcellona

Calciomercato Torino Wagué | Guarda verso la Spagna il Torino di Urbano Cairo. I granata secondo quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport sono interessati al terzino del Barcellona Moussa Wagué. Il giovane senegalese in blaugrana non trova spazio e potrebbe sbarcare in Italia in prestito. Vediamo i dettagli

Mercato Torino, asse con la Catalogna

“Un pensiero stupendo” sottolinea la rosea era rivolto da mesi alla Catalogna,e ieri il Toro ha rotto gli indugi. Il direttore sportivo dei granata Massimo Bava,ha richiesto ufficialmente l’esterno di fascia destra Moussa Wagué, classe 1998, ventidue anni ad aprile. Non è un nome nato dal nulla, da mesi la nuova area scout del Toro costruita da Bava era sulle sue tracce, producendo decine di relazioni positive su questo talento senegalese che il pubblico italiano ha conosciuto di recente quando i catalani lo hanno schierato titolare in Champions League contro l’Inter a San Siro. Waguè può fare sia il terzino destro difensivo che l’esterno di fascia nel centrocampo a cinque. E’ al Barcellona dal 2018 dopo aver giocato per due anni nell’Eupen club della Pro Leauge del Belgio. Il discorso si approfondirà dopo la partita di Roma contro i giallorossi ma la volontà è reciproca e forte. Il Torino da un lato metterebbe in casa un calciatore di livello internazionale mentre il Barcellona manderebbe il ragazzo a farsi le ossa in un campionato importante per poi tornare formato definitivamente al Camp Nou.