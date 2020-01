Sampdoria, Murillo nel mirino del Galatasaray: emissario atteso in Italia

Mercato Sampdoria – Murillo verso il Galatasaray

Calciomercato Sampdoria – Non è un caso se la Sampdoria ha messo gli occhi su Simon Kjaer. Il difensore dell’Atalanta sara ceduto in questa sessione di calciomercato e la Samp è tra le squadre candiate per l’acquisto. In uscita, nello stesso reparto, c’è Jeison Murillo, difensore centrale colombiano. L’allenatore Claudio Ranieri rinuncerebbe senza troppi problemi al calciatore doriano, che è uno dei profili preferiti da Fatih Terim, allenatore del Galatasaray.

La Samp cambia in difesa

Murillo è arrivato la scorsa estate dal Valencia, ma potrebbe già salutare nuovamente la Serie A. L’ex calciatore dell’Inter è finito nel mirino del Galatasaray. Il club turco è impegnato nella rimonta in campionato (attualmente occupa la 7 posizione ed è a 10 punti dal primo posto). Inoltre, il Galatasaray a febbraio inizierà il proprio cammino in Europa League dai sedicesimi di finale e a complicare le cose è stato l’infortunio di Christian Luyindama, infortunatosi a novembre con la Nazionale, per questo il club è alla ricerca di un difensore con caratteristiche simili.

La prima offerta del Galatasaray per Murillo è stata rifiutata dalla Samp, ma come riportato da Sabah.com.tr, il club non ha intenzione di mollare la presa, tanto che il direttore esecutivo del club di Istanbul Şükrü Hanedar sarebbe atteso nei prossimi giorni in Italia per provare a negoziare di persone per il difensore colombiano classe 1992.