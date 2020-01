Mercato Napoli – Lobotka vicino all’acquisto

Calciomercato Napoli – Stanislav Lobotka sempre più vicino alla SSC Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ormai è ad un passo dall’acquisto del centrocampista slovacco, la settimana prossima dovrebbe arrivare il via libera per l’ufficializzazione. Sarà quindi Lobotka il primo rinforzo per Gennaro Gattuso, che avrà più varianti nel suo centrocampo.

Giuntoli e gli agenti del calciatore continua a lavorare per portare in Italia Stanislav, tanto sponsorizzato da Marek Hamsik (suo connazionale) da diverso tempo. Come raccontato nella giornata di ieri da Sky Sport, il Napoli ha preparato l’ultima offerta da 18 milioni più bonus, ma la richiesta del Celta Vigo resta intorno ai 20 milioni di euro con l’aggiunta di alcuni bonus. Nelle prossime ore sono previsti aggiornamenti in merito. Intanto, l’allenatore del Celta Vigo rivela in conferenza stampa che il centrocampista potrebbe non scendere in campo nella gara di Liga contro l’Osasuna.

Celta Vigo, l’allenatore Garcia parla con il calciatore

Oscar Garcia, allenatore del Celta Vigo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match che si giocherà domani contro l’Osasuna per la gara di Liga Spagnola. Ecco le sue parole riguardo l’obiettivo del calcio Napoli:

“Ho parlato con Lobotka e domani lo farò nuovamente per capire la situazione. Se ritengo che non sia concentrato al massimo sulla partita con l’Osasuna allora non giocherà, perché in questo momento ho bisogno di calciatori concentrati per il match e che lascino da parte gli altri pensieri come quello del mercato legato ad altri club che non siano il Celta Vigo. Non è una situazione facile per noi e per i calciatori, con il mercato aperto qualcuno può pensare a sé stesso più che alla squadra”.