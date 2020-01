Calciomercato Napoli: 15 milioni per Acuna, asta con l’Inter?

Calciomercato Napoli: Acuna nel mirino, asta con l’Inter?

Notizie Napoli, Acuna nel mirino anche degli azzurri. La squadra di Rino Gattuso cerca un rinforzo anche a sinistra. Sultaccuino di Cristiano Giuntoli ci sono i nomi di Ricardo Rodriguez e Marcos Acuna.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è del tutto tramontata l’ipotesi di arrivare al terzino sinistro rossonero nonostante il Milan non voglia concedere il prestito. Il calciatore rappresenterebbe una valida alternativa a Mario Rui in quanto conosce bene il tecnico calabrese, che lo ha allenato al Milan.

Il difensore però potrebbe anche lasciare l’Italia. Milan e PSV Eindhoven hanno intavolato una trattativa per portare Ricardo Rodríguez in Olanda. La destinazione è gradita al terzino e l’interesse del club olandese è concreto e importante. Il ragazzo necessita di cambiare aria per ritrovare spazio e non aspetterà gli azzurri in quanto vorrebbe giocare con continuità per presentarsi al meglio agli europei di giugno.

Ultime Calcio Napoli: testa a testa con Marotta ed Ausilio

Resta ancora viva l’opzione Marcos Acuna, ma bisognerebbe investire a titolo definitivo. La società partenopea avrebbe offerto 15 milioni allo Sporting Lisbona, che però ne chiederebbe 20. Sul terzino c’è anche l’Inter che tuttavia non ha presentato un’offerta ai portoghesi superiore a quella del Napoli.