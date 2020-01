Calciomercato Milan: Todibo vicino, oggi l’incontro decisivo

Calciomercato Milan: Todibo ad un passo?

Notizie mercato Milan: Todibo è il primo della lista. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi ci sarà l’incontro tra Massara, Todibo e il Barcellona.

La trattativa non è ancora chiusa ed il francese va convinto a restare oltre i 6 mesi a Milano. La dirigenza rossonera, infatti, vuole un diritto di riscatto.

Intanto nella lista di Valverde per Espanyol-Barcellona manca il centrale. Questo è un chiaro indizio di mercato e su quelle che sono le intenzioni blaugrana: se il muro per il cileno è netto, un discorso diverso è da fare invece per il difensore francese.

Nella giornata di ieri Frederic Massara è volato nella capitale catalana per trovare una volta per tutte l’accordo con il calciatore ed il club. Il summit tra le parti andrà in scena oggi intorno all’ora di pranzo: l’obiettivo del dirigente del Milan è quello di convincere il giocatore che vorrebbe tornare in Spagna dopo il prestito. Inoltre il club spagnolo vorrebbe inserire una clausola di re-compra per riservarsi un’opzione futura sul classe 1999. Sarà questo il nodo principale.

Calcio mercato Milan: l’idea del Barcellona

Abidal e la dirigenza catalana credono ancora nel calciatore acquistato sei mesi fa e messo sotto contratto con una clausola rescissoria monstre da 150 milioni di euro. Massara (che parla un francese perfetto) avrà il compito di vincere le ultime resistenze di club e calciatore imbastendo un’operazione alle Theo Hernandez.