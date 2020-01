Calciomercato Milan, Caldara e Calabria in uscita: le ipotesi prestito

Calciomercato Milan, Caldara e Calabria verso il prestito: le ultime

Calciomercato Milan – Caldara e Calabria | La Serie A torna in campo e lo fa anche il Milan, che rientrerà sul terreno di gioco dopo la pesantissima sconfitta che ha chiuso negativamente l’anno 2019, contro l’Atalanta. Il primo acquisto è stato piazzato, con Zlatan Ibrahimovic che ha infiammato gli ultimi giorni in casa rossonera. Messo da parte l’entusiasmo per il ritorno del campione svedese però, bisogna concentrarsi su quelli che sono gli obiettivi per il 2020.

Il Milan ha nelle proprie intenzioni quella di ritornare nella parte alta di classifica e non basta solo il talento dello svedese. Gli innesti saranno fondamentali e Todibo rappresenta quello più importante. Occhio anche al mercato in uscita perché con l’entrata del calciatore blaugrana, potrebbero partire alcune cessioni dal club di Milano. Caldara e Calabria gli indiziati.

News Milan, mercato in uscita: Caldara e Calabria possono partire in prestito

Per un calciatore che arriva, altri vanno via. Il Milan vuole fare mercato ma non chiudere spazi ai suoi calciatori. E’ per questo che l’arrivo di Jean-Clair Todibo potrebbe scalzare Mattia Caldara, che ancora non ha convinto in rossonero. La soluzione migliore, come racconta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, sarebbe quella del prestito. Tra le ipotesi più accreditate, c’è sicuramente la sua ex squadra, l’Atalanta. I bergamaschi potrebbero aver bisogno del calciatore anche a seguito dell’ipotesi cessione legata a Kjaer. Discorso analogo per Calabria, alla ricerca di maggiore spazio. In rossonero, quest’anno, ha trovato soltanto 11 presenze.