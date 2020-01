Calciomercato Juventus: Rabiot per Pogba, lo United ha una nuova idea

Mercato Juve: Rabiot chiesto dallo United per liberare Paul Pogba. Non solo Emre Can e, come vi avevamo raccontato in mattinata Federico Bernardeschi.

Il Manchester United ha ormai capito che la storia “d’amore” con Paul Pogba è ormai giunta al termine. Per questa ragione il club inglese sta provando ad ottenere il massimo dalla sua cessione.

Non solo economicamente, ma anche a livello di organico, gli inglesi hanno bisogno di entrare.

Calcio mercato Juventus: chi sblocca Pogba?

Il campione del Mondo andrà via come confermato delle recenti dichiarazioni del suo agente Mino Raiola, che ai microfoni di ‘La Repubblica’ ha duramente attaccato la società per mancanza di ambizione nel breve e lungo periodo.

“Il problema di Pogba è il Manchester: è un club fuori dal mondo, senza un progetto sportivo. Oggi non porterei nessun altro lì, rovinerebbero persino Maradona, Pelé e Maldini. Paul ha bisogno di una società come la Juventus”.

Parole che hanno infastidito il tecnico Ole Gunnar Solskjaer. Anche per questo, secondo quanto riportato dal ‘The Sun’ la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe fare un tentativo per il centrocampista francese già in questa sessione di mercato.

Il Manchester United valuta il cartellino la bellezza di 100 milioni di euro, cifra ‘addolcita’ dall’inserimento di una contropartita.

La Juventus ha tante opzioni in organico. Sfumato il passaggio di Dybala e Mandzukic in Inghilterra in estate, ad oggi le opzioni sono altre. Non solo Emre Can e Bernardeschi. Il nome buono potrebbe essere quello di Adrien Rabiot, cercato dallo United anche in estate prima che decidesse di approdare a Torino da svincolato.

L’ex PSG permetterebbe alla Juventus di coprire un costo di 30 milioni: l’esborso economico sarebbe dunque di 70 milioni, ma anche le altre due contropartite potrebbero far scendere ulteriormente il prezzo.