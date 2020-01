Calciomercato Juventus, Paredes non si tocca: Tuchel avvisa i bianconeri

Calciomercato Juventus, sterzata Paredes: Tuchel lo blinda

Calciomercato Juventus – Paredes | Nelle scorse settimane è stato il nome più gettonato per il centrocampo della Juventus, quello legato a Leandro Paredes. L’argentino è un obiettivo dei bianconeri, che vogliono puntellare il centrocampo per il mercato di gennaio. Emre Can resta in uscita, con il Paris Saint-Germain pronto a prelevarlo, ma occhio alle parole che arrivano direttamente dalla Francia, di Thomas Tuchel. Il tecnico del club transalpino non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del suo centrocampista.

News Juventus, Paredes e Cavani restano: le parole di Tuchel

Stando a quanto dichiarato dal tecnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, sarà difficile vedere Leandro Paredes lontano dal club parigino. La Juventus è avvisata, l’ex Roma ed Empoli non si muove da Parigi. Allontana così le voci di mercato, che hanno accostato il calciatore alla Serie A: “Ho molta fiducia in Paredes, credo che assieme a Cavani, resterà”. Spazzate via, in una sola dichiarazione, tutte le suggestioni di mercato. Cavani si allontana dall’Atletico, Paredes dalla Juventus. Ha poi continuato sull’uruguaiano: “E’ stato difficile per Cavani, è stato infortunato diverse volte e questo gli ha fatto perdere il ritmo. E nel frattempo, gli altri sono andati bene. E’ qui ed è di buon umore, così come Paredes”. Fabio Paratici dovrà guardare altrove e occhio che tutto ciò non possa compromettere i rapporti tra i due club, che lavorano ormai da tempo al passaggio di Emre Can in Francia.