Calciomercato Juventus, contatti con Palmieri: pronto lo sgarbo all’Inter

La Juventus stava curando la trattativa in vista di giugno, ma stando a Sportmediaset, potrebbe anticipare i tempi e soprattutto l’Inter nella corsa ad Emerson Palmieri.

Calcio mercato Juventus, assalto a Palmieri

L’esterno è passato dall’essere un titolarissimo a disputare soltanto per 2 volta i 90 minuti nelle ultime 7 partite. Lampard non lo considere indispensabile per il suo Chelsea e quindi ha dato giù il suo via libera alla cessione. La vicenda però s’intreccia anche con quella dell’altro esterno Marcos Alonso: qualora dovesse muoversi uno, non si muoverebbe l’altro. Ad ogni modo anche l’Inter sta guardando a Stanford Bridge per rinforzare le corsie esterne, non sarebbe sbagliato parlare di vera e propria concorrenza. Ci sono stati dei contatti nelle ultime ore tra Paratici ed il board dei Blues. L’offerta dei bianconeri consiste in un prestito con obbligo di riscatto: Sarri punterebbe su di lui anche al termine di questa stagione, sarebbe perfetto in alternanza con Alex Sandro.

Ultime Juve, De Sciglio in uscita

A questo punto si aprono le porte per l’addio di Mattia De Sciglio: su di lui c’è il PSG, che non l’ha mai perso di vista dopo le trattative della scorsa estate. Tuchel dalla Franca si affretta a smentire, ma i giornali transalpini sostengono che l’interesse dei parigini non si sia mai esaurito del tutto.