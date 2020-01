Calciomercato Juventus: Bernardeschi nell’affare Pogba, i dettagli

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Pogba via dallo United, Bernardeschi nell’affare

Ultime Juventus: Bernardeschi nell’affare Pogba. I bianconeri hanno ormai prenotato il francese. Come riportato da Tuttosport, infatti, il centrocampista del Manchester United vuole andar via.

In Premier, infatti, il caos è totale e nulla lascia presagire che il distacco si possa ricomporre tra il calciatore ed il club. L’infortunio alla caviglia continua a far discutere e l’eventuale operazione caldeggiata da chiunque in casa Red Devils – che costringerebbe il francese a saltare almeno un mese di partite – non serve a placare tensioni e polemiche.

La Juve, tuttavia, non prepara l’assalto. Il club bianconero e il campione del mondo si conoscono talmente a memoria dopo quattro anni di intensa passione (2012-16). Per far sì che il ritorno del Polpo si concretizzi a giugno servirebbe una sorta di passo ufficiale da parte del calciatore.

Pogba non è mai stato amato dalle leggende del Manchester United. Soprattutto quelle legate da un rapporto strettissimo con Sir Alex Ferguson, che non gli ha mai perdonato il primo tradimento. Suonano strane le parole di Ryan Giggs, attuale ct del Galles e opinionista tv in Gran Bretagna, a proposito del centrocampista. Nulla di strano, ma l’ennesima manifestazione di insofferenza nei confronti di Pogba che si unisce alle parole di Neville e Scholes.

Ultime Juventus: Bernardeschi può partire

Nel frattempo i contatti sotterranei tra la Continassa e Old Trafford proseguono. Sul tavolo c’è sempre Emre Can ma occhio anche al nome di Federico Bernardeschi. Alcuni intermediari, infatti, si sono mossi per sondare la situazione dell’esterno bianconero.