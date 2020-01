Calciomercato Inter, stallo su Vidal: il Barcellona attacca il procuratore

Calciomercato Inter, stallo su Vidal

Calciomercato Inter Vidal | Potrebbe servire più tempo del previsto all’Inter per regalare ad Antonio Conte gli attesi rinforzi di gennaio. In particolare la pista Arturo Vidal, obiettivo numero uno del club, non sembra in queste ora così calda come lasciavano presagire gli ultimi giorni del 2019. A gelare l’entusiasmo dei nerazzurri ci hanno pensato direttamente da Barcellona. Prima il tecnico dei catalani Ernesto Valverde, già restio a far partire un giocatore che occupa un ruolo importante nelle rotazioni. “Non mi aspetto altre partenze”, ha sottolineato rispondendo in merito all’imminente cessione di Alena. Non a caso l’allenatore dei catalani alla vigilia del derby con l’Espanyol ha usato parole al miele per il centrocampista cileno “Si allena bene, dovrà risolvere queste cose con il club – ha precisato – Non vedo alcun problema nel lavoro quotidiano”.

Mercato Inter, il Barcellona accusa il procuratore del cileno

Poi l’azione si è spostata a livello societario con il Barcellona convinto che il responsabile del caso legato alla denuncia di Arturo Vidal per il mancato pagamento di alcuni bonus sia il procuratore e non il giocatore stesso. L’idea di Fernando Felicevic era quella di forzare la mano per agevolare la cessione del centrocampista, seguito dall’Inter. Proprio ieri la commissione mista AFE-Liga si è espressa in merito respingendo il ricorso del calciatore che, come rivela la versione online del quotidiano La Vanguardia, può scegliere di proseguire la sua battaglia ricorrendo alla giustizia ordinaria.