Calciomercato Inter: 150 milioni dalle cessioni, Marotta freme

Ultime Inter: a breve un jackpot da 150 milioni. Questo è il “premio” che Beppe Marotta, ad dell’Inter, spera di vincere entro il termine di questa stagione.

Come riportato da Tuttosport è questa la cifra che i nerazzurri potrebbero incassare fra gennaio e fine giugno con alcune cessioni a titolo definitivo. Icardi, Perisic, Joao Mario, ma anche Gabigol e Politano, passando per Nainggolan e Dalbert: sono tanti i giocatori che non rientrano più nei progetti societari ma che potrebbero comunque far felice l’Inter.

Con 150 milioni il bilancio verrebbe sistemato per almeno un paio di annate. Ma con i soldi incassati sarebbe anche meno “sanguinoso” completare gli acquisti di Barella e Sensi.

Dovrebbero, invece, essere riportati a Milano per dei gentleman agreement Pinamonti dal Genoa e Vanheusden dallo Standard Liegi. Il tutto senza contare la libertà che il club avrebbe per provare l’assalto a qualche altro top player.

Mercato Inter: due cessioni a gennaio

In questo mese sono due i giocatori in uscita: uno è certo e si tratta di Gabigol, l’altro è Politano, retrocesso per Conte al ruolo di quinta scelta in attacco, nel mirino di diversi club di Serie A. Dalla vendita di questi due attaccanti l’Inter confida di incassare una cinquantina di milioni, 20 circa da Gabigol, qualcosa in più da Politano. In caso di successo delle trattative arriverà uno tra Vidal e Eriksen a centrocampo e vice Lukaku, con Giroud favorito su Llorente, anche se i problemi a trattare col Chelsea potrebbe frenare l’operazione.