Calciomercato Inter, per Eriksen sono sicuri dalla Danimarca: vicinissimo ai nerazzurri

Calciomercato Inter, Eriksen sarebbe ad un passo dai nerazzurri: le ultime dalla Danimarca

Calciomercato Inter – Eriksen | E’ il nome caldo e del momento quello di Christian Eriksen, talento danese accostato negli ultimi giorni all‘Inter. Il calciatore del Tottenham è in uscita dal club di Londra ed è per questo che l’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, si sarebbe fiondato sul giocatore. Eriksen è più di una semplice suggestione e Antonio Conte potrebbe presto abbracciare un super acquisto per il mercato di gennaio. Non solo Vidal, che negli ultimi giorni sembra allontanarsi dall’orbita Inter: per il centrocampo i nerazzurri viaggiano su più obiettivi.

Ultime Inter, dalla Danimarca sono certi: Eriksen vicinissimo all’approdo in Italia

Stando a quel che rivelano i colleghi danesi dell’Ekstra Bladet, l’Inter sarebbe vicinissima all’accordo per Christian Eriksen. Il tabloid della Danimarca racconta di un’imminente intesa tra il calciatore del Tottenham e l’Inter, con l’ipotesi di prelevarlo già a gennaio. I nerazzurri vorrebbero anticipare le altre e prelevare il calciatore già nel mercato che ha appena aperto i propri battenti. La trattativa si potrebbe ben presto chiudere, su una base economica che va dai 20 ai 25 milioni di euro. Il calciatore è stanco di Londra e non vede l’ora di unirsi al suo nuovo club, dopo mesi in cui ha manifestato più volte la sua volontà di lasciare gli Spurs.