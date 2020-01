Calciomercato Fiorentina, Pedro già può andare via! Il Gremio offre 11 milioni

Mercato Fiorentina – Pedro Guilherme Abreu dos Santos, meglio noto come Pedro Guilherme, potrebbe già lasciare la Fiorentina dopo soltanto pochi mesi. Il giovane attaccante brasiliano classe 1997, è arrivato dal Fluminense la scorsa estate per circa 13 milioni di euro. L’ambientamento all’Italia e al campionato di Serie A non è stato dei migliori, tanto che il calciatore potrebbe già essere ai saluti. Continua il forte pressing del Gremio che punta ad acquistare Pedro a titolo definitivo in questa sessione di calciomercato invernale.

L’offerta del Gremio

Come riportano le pagine del quotidiano La Nazione, vicino alle vicende del club viola di Commisso, il Gremio adesso fa sul serio per il brasiliano e la Fiorentina pensa alla sua cessione. Il giocatore continua a prendere tempo, vorrebbe provare a rilanciarsi in questa seconda parte di stagione, ma le mosse del Gremio sembrano molto decise, mettendo anche in difficoltà il club viola che si trova a dover ragionare. Per Pedro via a titolo definitivo, la Fiorentina potrebbe andare a guadagnare una cifra vicina agli 11 milioni di euro che sarebbe pronto a versare il club brasiliano. Per il club viola si tratterebbe di una grande operazione. Oggi è previsto tra le parti un nuovo, poi la Fiorentina si prenderà 48 ore di tempo per concentrarsi sul derby contro il Bologna, da inizio della prossima settimana si tornerà a valutare il mercato.