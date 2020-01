Calciomercato Cagliari, idea Marko Pjaca per l’attacco

Marko Pjaca è sul mercato: la Juventus sta ricevendo offerte da ogni parte. L’ultima è da parte del Cagliari, che punta ad averlo subito.

Calcio mercato Cagliari, obiettivo Pjaca

Quest’anno non ha trovato molto spazio. Anzi, non ne ha trovato per niente. Arrivato alla Juve tra molti clamori, non è mai riuscito a ritagliarsi davvero un suo spazio e dopo il rientro dai vari prestiti, quest’anno le cose sono peggiorate, con un desolante 0 alla voce minuti giocati. Chiaramente pesa su di lui l’infortunio al crociato che lo ha bloccato lo scorso marzo, ma è giusto guardarsi intorno, sia per lui che per il club. Le proposte non mancano: ma come riferisce Sky, c’è anche il Cagliari. Giulini potrebbe dare continuità alla strategia vincente nel mercato estivo: puntare su esuberi delle big come Nainggolan, Rog ad esempio, ha dato i suoi frutti e Pjaca sarebbe la prosecuzione ideale di questa strategia. Chiaramente per un trasferimento in prestito, al massimo con diritto di riscatto. Il suo stipendio è alto (1,5 milioni all’anno), ma per soli 6 mesi potrà essere sostenuto.

Come giocherebbe nel Cagliari

Visto il modulo che sta usando Maran, il trequartista sembra essere il ruolo che gli potrebbe calzare a pennello. Ma volendo, come già accaduto alla Juventus, potrebbe giocare anche in attacco. Anche perché nel settore offensivo, il mister dovrà fare a meno dell’infortunato Pavoletti ancora per molto tempo ed il rendimento di Simeone è apparso troppo incostante finora.