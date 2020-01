Calciomercato Cagliari, Carli: “Per Nandez servono 80 milioni”

Calciomercato Cagliari, Carli vuole tenere Nainggolan e Nandez

Ultime Cagliari | Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato di mercato come riportato da Goal.com:

“Inter su Nandez? Abbiamo fatto un ottimo girone di andata e non vedo perché dobbiamo cedere i titolari a gennaio. Se poi viene una squadra che ci dà 80-90 milioni non lo so, il mercato è sempre imprevedibile. Non vendiamo a gennaio, lo abbiamo dimostrato anche l’anno scorso con Barella. Su Nandez siamo serenissimi, spero che faccia bene contro la Juve e che faccia un grande girone di ritorno”.

Ultime Cagliari, nessuna cessione a gennaio ed un acquisto

A gennaio secondo Carli il Cagliari non darà via nessun calciatore, nonostante l’ormai imminente recupero di Cragno.

“Quando avremo Cragno, tra 10 o 15 giorni, avremo tre ottimi portieri con Rafael. Per noi non è un problema, poi deciderà l’allenatore chi schierare. Siamo felici di avere Olsen e non abbiamo nella testa di venderlo. Siamo contenti di avere tre titolari come Olsen, Cragno e Rafael. Io credo che il Cagliari rimarrà con Cragno e Olsen, non so cosa succederà al 31 gennaio, ma io la penso così e questa è la nostra intenzione.

In difesa non siamo in tanti. Ceppitelli sembrava che avesse una cosa di poco conto, una fascite plantare, invece è più grave del previsto. Dobbiamo valutare bene e capire se intervenire. Se l’infortunio di Ceppitelli dovesse prolungarsi, potremo intervenire sul mercato”.

Carli preferisce non sbilanciarsi sulla questione Nainggolan, il centrocampista sta facendo benissimo ma è di proprietà dell’Inter: