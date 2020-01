Calciomercato Brescia, è fatta per Skrabb: i dettagli dell’accordo

Calciomercato Brescia, è fatta per Skrabb

Calciomercato Brescia Skrabb | Il Brescia continua a dragare il mercato scandinavo. Lo rivela, con dovizia di particolari, l’edizione serale dello speciale calciomercato dell’emittente satellitare Sky Sport. Dopo l’investimento estivo con il finlandese Jesse Joronen per la porta, ecco che nel mercato invernale Massimo Cellino ha chiuso un altro affare da quelle parti. Il Brescia, infatti, è a un passo dall’ufficializzare il nazionale finlandese Simon Skrabb dell’Ifk Norrkoping: accordo totale. L’affare si aggira sui 2,8 milioni di euro. Saltato invece lo svedese Jake Larsson dell’Orebro. Il centrocampista del 1999, caratteristiche da mezzala sembrava vicino alla chiusura. Invece l’affare non si farà.

Mercato Brescia, chi è il nazionale finlandese

Simon Ivar Alexander Skrabb, classe 1995 è un calciatore finlandese, centrocampista o attaccante dell’IFK Norrkoping e della nazionale finlandese. Come recita wikipedia ha giocato nella massima serie finlandese con la maglia dello Jaro. Nel 2014 è stato prestato in Svezia all’Åtvidaberg. Nel 2016 passa al Gefle. Nel dicembre 2016 ha firmato un contratto con l’IFK Norrkoping valido gennaio dello stesso anno fino al termine della stagione 2020. Ora il passaggio in Italia. Skrabb è una punta centrale ma può agire anche come esterno offensivo sia a destra che a sinistra. Conta 14 presenze, con zero reti nella Nazionale del proprio Paese.