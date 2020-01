Calciomercato, Bayern: ufficiale l’acquisto Nubel. Era un obiettivo dell’Inter

Calciomercato, Bayern: ufficiale l’acquisto Nubel

Calciomercato Bayern Nubel | Importante rinforzo per il Bayern Monaco per la prossima stagione. La società bavarese ha annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, poi diffusa da tutti gli account social del club, l’ingaggio di Alexander Nubel, portiere dello Schalke 04 in scadenza di contratto al 30 giugno 2020. L’estremo difensore, classe 1996, ha firmato un contratto di cinque anni a partire dal prossimo 1 luglio.

Mercato Inter, sfuma l’obiettivo per la porta

Alla notizia dell’addio di Nubel lo Schalke 04 ha reagito togliendo la fascia di capitano al proprio portiere. “Siamo reciprocamente d’accordo con questa decisione”, ha evidenziato il tecnico dei tedeschi David Wagner. “Abbiamo esaminato i pro e i contro e abbiamo deciso che è meglio per la squadra se rinuncia alla fascia – ha aggiunto – In questo modo evitiamo continui disordini. Non possiamo mettere un giocatore sotto i riflettori, Alex rimane un membro importante del gruppo. Dobbiamo continuare a supportare ogni giocatore”. Il nuovo capitano sarà il centrocampista Omar Mascarell. Il Bayern Monaco di contro prima dell’annuncio ufficiale aveva smentito categoricamente l’arrivo del portiere, “Non c’è nulla da dire su di lui” aveva dichiarato il direttore sportivo del club Salihamidzic. Ennesima riprova di come nel calciomercato le bugie abbiano davvero le gambe cortissime. Nubel era uno dei nomi accostati all’Inter come possibile erede di Handanovic.