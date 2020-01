Mercato Atalanta – Kjaer in uscita, l’agente: “Con Gasperini è finita”

Calciomercato Atalanta – Simon Kjaer in uscita dall’Atalanta. E’ durato pochi mesi il matrimonio tra il difensore danese e il club nerazzurro. In questa sessione di calciomercato, infatti, Kjaer sarà ceduto. Con Gasperini non è stato per niente amore a prima vista, anzi, sono più le volte che il centrale è stato fuori che dentro al campo, nonostante la sua esperienza. La Sampdoria in Serie A pensa a lui, così come il Fenerbahce e altre squadre spagnole. Intanto il suo agente parla alla stampa senza peli sulla lingua.

Cessioni Atalanta, il danese ai saluti

Mikkel Beck, agente del giocatore, in una intervista rilasciata al sito ekstrabladet ha rivelato quale sarà il futuro del proprio assistito e i motivo dell’addio dall’Atalanta: “La situazione che si è venuta a creare con l’Atalanta non è più sostenibile. Sfortunatamente, il matrimonio fra Simon e l’allenatore non è andato come speravamo né da un punto di vista calcistico né tattico. A questo punto è meglio che le parti si dicano addio per il bene di tutti. Tutto lascia credere che il giocatore sarà autorizzato a lasciare l’Atalanta a gennaio. E attualmente sto lavorando per trovare la soluzione perfetta per Simon e speriamo di annunciare qualcosa al più presto”.

Sampdoria su Kjaer

Tra i tanti club interessati al centrale danese c’è anche la Sampdoria in Serie A, che è da tempo sulle tracce del calciatore. Il suo agente non ha chiuso le porte alla permanenza in Serie A con un’altra squadra: “Non posso negare che ci sia un grande interesse per il mio assistito, anche in considerazione della sua carriera. Posso dire che siamo molto fiduciosi al riguardo. Un giocatore con le caratteristiche e l’esperienza di Simon, su cui nessuno mette in discussione forza e qualità lo rendono richiesto da molte squadre”.

Oltre alla Sampdoria, c’è la forte concorrenza di un suo possibile ritorno in Spagna o anche al Fenerbahce in Turchia.