Ultime Milan, Boban: “Siamo orgogliosi ma non dimentichiamo Bergamo”

Ultime Milan | Zvonimir Boban, dirigente e CFO del Milan, ha parlato a margine della presentazione di Zlatan Ibrahimovic:

“Siamo orgogliosi di riabbracciare un giocatore unico, veramente, siamo super positivi per quel che riguarda l’effetto. Sarà trasversale sulla squadra, sull’ambiente, su di voi. Poi bisogna fare i risultati, è chiaro. Ma vista la pressione mediatica che porta Zlatan, non vorrei che si scordasse Bergamo, un’orrenda sconfitta. Nessuno di noi si deve nascondere dietro le spalle larghissime di Zlatan. Poi bisogna essere positivi, che cambi il corso di questa stagione, che lui dia una mano a tutti. Andiamo avanti così e forza Milan”.

Notizie Milan: Ibra a Sky Sport

L’attaccante al temine della presentazione ha parlato anche a Sky Sport:

“Le cose cambiano e si va avanti, ho un bel rapporto con i milanisti, quando ero qua 8/9 anni fa ho cercato di dare qualcosa, fa parte di me. Senza di loro è difficile giocare, sono loro che ti danno l’adrenalina e lo spirito, ho avuto sempre un bel rapporto con loro.

Quando sono arrivato il Milan era in una situazione differente, la felicità non era al top. Il Milan mi ha dato la gioia di giocare a calcio, questa è la cosa più importante. Questo mi ha dato il Milan dal primo giorno, ho scelto di tornare, potevo scegliere altre squadre ma questa è casa mia. Ho parlato ieri col mister, mi ha chiesto come stavo. Non ho toccato pallone dall’ultima partita ma non ci sono problemi su questo”.