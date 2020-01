Oroscopo di domani 4 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata positiva per quanto riguarda l’ambito sentimentale, anche se avete ancora qualche discussione aperta. Cercate di dosare bene le parole e di rimandare ogni disguido a settimana prossima, quando le acque saranno più calme.

Toro. Grosse novità sul lavoro. Finalmente dopo un periodo un po sottotono stai vedendo la luce, e ora sarà più facile avere qualche soddisfazione in più. Continua a portare avanti i tuoi progetti.

Gemelli. Situazione un po strana in amore, i sentimenti ci sono, ma non riesci ad esprimerli al massimo. Questo ti porta a vivere male qualche momento, occhio anche alle possibili nuove conoscenze.

Cancro. Non è un momento facile per te, soprattutto per quanto riguarda le relazioni con chi ti sta intorno. Sei preso da altre questioni, impara ad essere più presente e ad esserci per chi ti vuole bene.

Leone. In amore grosse novità: potresti fare nuovi incontri, e se hai una relazioni potresti andare a consolidarla. Anche sul lavoro ci sono delle possibili svolte, con nuove sfide che ti aspettano in questo inizio anno.

Vergine. Ti senti pieno di energia e con tanta voglia di fare. E’ una giornata positiva per te, cerca di sfruttarla al massimo.

Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Venere è favorevole e può essere d’aiuto per vivere una grande sensazione d’amore. Sono favoriti gli incontri. Le coppie stabili hanno la possibilità di fare grandi progetti in vista del 2020.

Scorpione. Vanno superate le indecisioni d’amore e Gennaio sarà un mese di grande recupero Apri le porte all’amore, sarà molto importante cercare di risolvere i tuoi problemi personali.

Sagittario. Giornata particolare. Ci sono diverse tensioni che potrebbero far nascere qualche emozione negativa. Cerca di evitare le tensioni facendo buon viso a cattivo gioco. Nel 2020 sarai protagonista nelle relazioni con gli altri.

Capricorno. Sei in una fase di recupero, i sentimenti saranno protagonisti. Favorite le emozioni e i nuovi incontri, ma per il lavoro è tutto diverso: fai attenzione ad alcune situazioni e valuta bene le cose.

Acquario. Sarai un po’ nervoso, ti consiglio di mantenere la calma. Prenditi tempo e respira, prima di agire. Devi essere tranquillo, agisci solo per ciò che è indispensabile, altrimenti lascia stare e guarda oltre.

Pesci. Sabato si parte con la Luna e Venere favorevoli e questo aiuterà a vivere un fine settimana di ottimo livello. Ci vuole un po’ più di coraggio che puoi ritrovare anche in amore nel weekend.