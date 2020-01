Napoli, Mario Rui: “Pronti ad accogliere Lobotka. Messi? Mi viene il mal di testa”

Notizie Napoli: le parole di Mario Rui

Notizie Napoli Mario Rui | La stagione del Napoli prosegue con molti alti e bassi, e a risentirne è stato anche qualche singolo. Qualche giocatore è stato oggetto di qualche critica da parte dei tifosi, e tra questi c’è anche Mario Rui, in crescita nella ultime gare. Il terzino portoghese nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss, parlando della stagione e anche di mercato. Ecco le sue parole:

“Su Gattuso? Ogni tecnico ha un suo modo di allenare e di far giocare. Similitudini con lui? Lui era sicuramente più duro di me e con più grinta in mezzo al campo, lo sta dimostrando anche da allenatore. Sull’Inter? Mi aspettavo una squadra forte, con Conte hanno sicuramente avuto un salto di qualità, sarà una gara difficile. Su Messi? Se solo ci penso mi viene il mal di testa, ma a parte gli scherzi mi ritengo fortunato a poter giocare contro uno dei giocatori più forti della storia, farò di tutto per dare il massimo”

Mario Rui su Lobotka

“Pronti ad accoglierlo, siamo un bel gruppo e abbiamo sempre accolto tutti con piacere. Per ora non pensiamo al mercato, c’è ancora tanto da fare e da risolvere. Sarà il benvenuto, senza dubbio”