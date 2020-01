Juventus, Szczesny: “Kulusevski che acquisto! Inter, Lazio e Roma rivali scudetto”

Notizie Juventus: le parole di Szczesny

Notizie Juventus Szczesny | Intervistato ai microfoni Sky Sport, il portiere della Juventus Szczesny ha parlato del momento della sua squadra, del campionato, e soprattutto del neo acquisto Kulusevski. Queste le sue parole:

“Kulusevski è un giocatore molto forte, un grandissimo acquisto. Adesso è tornato al Parma, penso sia giusto, può migliorare ancora di più in esperienza. Troppi gol subiti in campionato? C’è da migliorare sotto questo aspetto, di solito alla fine vince chi prende meno gol. Le qualità per farlo ci sono, dobbiamo tornare a saper soffrire e a sudare in ogni partita. Non sarà facile contro il Cagliari, loro sono una squadra forte che sta facendo benissimo e che ha fatto un mercato molto buono la scorsa estate. Dopo la sosta non è mai facile, ma ci stiamo preparando al meglio”.

Szczesny sulla corsa scudetto

“Lo scudetto non sarà facile da raggiungere, c’è anche la Roma che sta giocando molto bene ed è in forma. Per l’obiettivo c’è la Lazio, che penso che sia una delle più forti in campionato. Il mio obiettivo è quello di vincere tutto, siamo ancora rammaricati per la Supercoppa, era un trofeo che volevamo portare a casa. In questo anno nuovo cercheremo di ritornare con tanta fame e grinta”