Juventus, Ag.Kulusevski: “Meglio al centro dell’attacco. Voleva solo i bianconeri”

Notizie Juventus: le parole dell’agente di Kulusevski

Notizie Juventus | La Juventus si conferma uno dei club più attivi sul mercato, e da poche ora hanno ufficializzato l’arrivo di Dejan Kulusevski, giovanissimo fenomeno attualmente in prestito al Parma. I bianconeri si sono assicurati il classe 2000′ battendo la concorrenza di altre big, e ora lo aspettano a braccia aperte per giugno. Intanto sulla trattativa ha parlato l’agente del ragazzo, Stefano Sem, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Sportiva. Ecco cosa ha detto:

“Sul trasferimento? La soddisfazione c’è ed è anche tanta, anche perchè Dejan giocherà in uno dei club più forti al mondo. In questa trattativa sono tutti contenti: la Juve perchè fa un grande colpo e prende un obiettivo, il Parma si tiene il ragazzo fino a fine stagione, e l’Atalanta completa la cessione più onerosa della sua storia. Sulla possibilità di andare alla Juve già a gennaio? C’era la possibilità, ma lui è molto felice al Parma e la società non voleva liberarlo già adesso. Sul ruolo? Ha giocato in tutti i ruoli dell’attacco, ma a mio parere si esprime meglio al centro”.

Kulusevski e la scelta Juventus

“L’Inter è una voce che si fa, ma io non voglio parlare di altri club. Le avance da parte di diversi club italiani ed esteri c’era, ma Dejan voleva andare alla Juventus“