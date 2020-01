Milan-Sampdoria: le probabili formazioni di Fantacalcio.it, Ibrahimovic gioca?

Milan-Sampdoria: le probabili formazioni della gara della 18a giornata di Serie A. La notizia che tutti i fantallenatori e i tifosi si fanno è ‘Ibrahimovic gioca in Milan-Sampdoria?’. Stefano Pioli ha già parlato con il calciatore, che intanto ha iniziato la tabella d’allenamento per trovare nuovamente il ritmo partita. Difficile il suo impiego dal primo minuto, ma non impossibile. Lo stesso Zlatan Ibrahimovic ha ammesso che è pronto per giocare. Il ritorno in campo a San Siro sembra scontato, ma ad oggi è più facile che Ibra subenti dalla panchina piuttosto che scena in campo dal 1′ di gioco.

Nel Milan – Pioli ritrova in difesa Theo Hernandez che rientra dalla giornata di squalifica scontata. Ballottaggi a centrocampo, con Paquetà e Krunic che si giocano un posto con Kessiè. In attacco Piatek favorito su Leao. Confermati Calhanoglu e Suso nel tridente d’attacco, così come Bennacer e Bonaventura a centrocampo.

Nella Sampdoria – Anche Ranieri ritrova un giocatore importantissimo dal 1′, si tratta del capitano Fabio Quagliarella. Al suo fianco ci sarà Gabbiadini con Ramirez alle loro spalle, vista la squalifica di Caprari. Ekdal torna in cabina di regia con Linetty e Jankto ai lati. Murillo farà coppia con Colley in difesa.

Mlan-Sampdoria: probabili formazioni