Mercato Juve, Rugani via a gennaio: l’Arsenal insiste

Mercato Juve: cessione vicina per Rugani, Arsenal vicino

Mercato Juve Rugani | Grandi novità in vista per la Juventus, che in questo mercato di gennaio ha già lasciato un segno con l’acquisto di Kulusevski. Occhio però anche alle possibili cessioni, con la lista esuberi stracolma in questa fase di stagione. In difesa il primo della lista è Rugani, praticamente tagliato fuori dalle gerarchie di Sarri, e voglioso di rimettersi in gioco in questo 2020.

L’ex centrale dell’Empoli è stimato da diversi club, soprattutto in Inghilterra. La squadra in pole è l’Arsenal, che lo avrebbe identificato come il profilo ideale per il futuro. I Gunners sono intenzionati a fare sul serio, e pertanto è probabile che da qui a poco possa arrivare un’offerta concreta indirizzata ai bianconeri. Il Sun riferisce inoltre di come i londinesi stiano insistendo nelle ultime ore.

Rugani: da protetto ad esubero

L’arrivo di Sarri sulla panchina della Juventus sembrava potesse essere rivitalizzante per Rugani, sue ex giocatore ai tempi dell’Empoli. Eppure le cose sono andate in maniera completamente diversa, con il centrale che fin qui non ha praticamente mai lasciato un segno in stagione. Pochi minuti e poca fiducia, sintomo di un rapporto ormai desinato a crollare definitivamente. A gennaio la svolta.