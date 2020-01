Parma, Kurtic il primo obiettivo: pronta una nuova offerta!

Parma, Kurtic il primo obiettivo: pronta la nuova offerta alla Spal

Calciomercato Parma – Il club crociato allenato da D’Aversa si trova in una posizione di classifica inaspettata. Il Parma è in piena lotta per l’Europa e ora vuole restarci. Jasmin Kurtic il nome primario per rinforzare la rosa. Con le tante assenze in attacco per infortuni, Kucka è spesso impiegato da D’Aversa nella posizione di attaccante, dove sta facendo molto bene. Il Parma, quindi, punta all’acquisto del centrocampista della SPAL che sembra in uscita in questa sessione di gennaio. Anche il Genoa su Kurtic. Intanto, il Parma prova il rilancio per convincere il club di Ferrara, come scrive Tuttosport sembra pronta l’offerta di 5 milioni di euro per portare Kurtic in Emilia-Romagna.

Parma, Kulusevski confermato

Un segnale già forte è arrivato dalla conferma di Dejan Kulusevski fino a giugno. Il calciatore è stato acquistato dalla Juventus ma per la prossima stagione, vista la forte volontà del Parma di tenerlo anche per i prossimi sei mesi. Kulusevski si è rivelato uno dei calciatori con maggior talento di questa prima parte di stagione. Il classe 2000 è alla sua prima stagione in Serie A (fino allo scorso anno ha giocato nella Primavera dell’Atalanta). La Juventus non ci ha pensato più di tanto e con circa 45 milioni compresi di bonus ha scavalcato la concorrenza dell’Inter.