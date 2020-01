Lazio, Immobile e Cataldi tornano a disposizione di Simone Inzaghi

In attesa dei rinforzi dal calciomercato, i tifosi della Lazio possono tirare un sospiro di sollievo. Doppia buona notizia, infatti, per Simone Inzaghi, l’allenatore ha ritrovato Ciro Immobile e Danilo Cataldi nella seduta d’allenamento odierna. In campo oggi con il resto del gruppo sono tornati a disposizione entrambi i calciatori, con l’attaccante italiano che aveva messo in ansia molti tifosi e fantallenatori dopo l’attacco febbrile degli ultimi giorni. Entrambi i calciatori ci saranno domenica per la gara delle 12:30 contro il Brescia valida per la 18esima giornata di Serie A.

Brescia-Lazio, le probabili formazioni

Eugenio Corini e Simone Inzaghi in cerca di punti importanti. Il Brescia cerca di fare bottino pieno tra le mura amiche con una Lazio che viaggia quasi al pari passo di Juventus e Inter nella lotta scudetto. I biancocelesti, infatti, si trovano a 6 punti dalle prime due classificate (una partita in meno da recuperare a febbraio con l’Hellas Verona). Ecco le probabili formazioni di Calciomercato24.com riguardo la sfida Brescia-Lazio: