Camoranesi torna in panchina: è il tecnico del Tabor Sezana (UFFICIALE)

Mauro German Camoranesi torna ad allenare: sarà il nuovo tecnico della formazione slovena che milita nel primo campionato Nazionale.

Tabor Sezan, Camoranesi è il nuovo mister

Non sentiremo più la sua voce nelle telecronache di DAZN e un po’ ci dispiace perché c’eravamo abituati. Ma sta per cominciare una nuova avventura per il mister ed è quella che preferisce: come annunciato dal Tabor Sezana, è il nuovo allenatore della prima squadra. Accanto lui siederà comunque l’attuale tecnico, Almir Sulejmanovic, e lo farà fino al giugno del 2021 visto che ha firmato un contratto di un anno e mezzo. Ecco il comunicato del club: “Mauro German Camoranesi è il nuovo allenatore della squadra. L’italo-argentino, 43 anni, ha firmato il contratto fino al giugno 2021. L’attuale allenatore, Almir Sulejmanovic, subentrerà come primo assistente“. Dopo le esperienze poco esaltanti con Coras de Tepic e Cafetaleros in Messico e Tigre in Argentina (addirittura per soli 3 mesi), l’ex campione del Mondo ci riprova ripartendo dal campionato sloveno.