Calciomercato Roma, Petrachi blocca Kalinic e minaccia Peres

Il dirigente giallorosso ha parlato ai canali ufficiali del club di due calciatori al centro delle voci di mercato come Bruno Peres e Nikola Kalinic.

Calcio mercato Roma, Petrachi e le minacce Bruno Peres

Proprio nel pomeriggio erano rimbalzate da Trigoria delle voci che volevano il terzino voler convincere Fonseca dopo il ritorno dall’opaca esperienza in Brasile. L’ipotesi di un suo reintegro in squadra è stata confermata poi da Petrachi, che al tempo stesso però lo ha avvertito con delle parole molto dure: “Quando è stato al Torino si è visto il vero Bruno Peres e io ero presente, so cosa può fare e come farlo rendere. Deve trovare voglia, cattiveria, fame, che ultimamente gli erano mancate. Lui ne è consapevole: gli daremo una possibilità e la prima volta che sbaglia è a casa“.

Ultime Roma, Kalinic resta

Parole più dolci invece per l’attaccante croato. Il bomber è al centro di diverse voci di mercato, visto il suo rendimento non particolarmente esaltante finora (0 gol al momento), ma il direttore sportivo dei capitolini sgombra il campo da ogni dubbio in merito al suo futuro: “Sento molto chiacchiericcio in giro, ma la verità è che si sta impegnando, crediamo molto in lui e si sta ritrovando. Sono sicuro che farà bene nella seconda parte di stagione“.