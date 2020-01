Calciomercato Roma, Petagna opzione viva per l’attacco: la situazione

Calciomercato Roma: torna di moda il nome di Petagna

Calcio Mercato Roma Petagna | Una prima parte di stagione molto soddisfacente per la Roma, la quale sta riuscendo ad ottenere buoni risultati sia in campionato che in Europa League. La squadra di Fonseca ha diverse certezze, a partire dall’attacco, dove però come prima punta c’è soltanto Dzeko, il quale primo o poi avrà bisogno di una spalla per riprendere fiato. Ecco che a gennaio si andrà alla ricerca di un altro centravanti, e i profili seguiti sono già diversi.

Uno su tutti quello di Petagna, attaccante della SPAL che non sta vivendo una stagione esaltante. La situazione del club di Ferrara non è positiva, e l’ex Milan potrebbe anche decidere di cambiare aria. La Roma potrebbe partire all’assalto da qui a breve, ma la trattativa non è facile: la SPAL valuta il suo giocatore circa 20 milioni di euro. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Roma: per Petagna sfida al Milan

Petagna è un profilo che piace parecchio alla Roma, soprattutto visti i numeri delle ultime stagioni. L’attaccante della SPAL ha parecchi estimatori, e il club giallorosso dovrà vedersela con la concorrenza del Milan. I rossoneri stanno infatti pensando ad un ritorno, e pertanto potrebbe addirittura partire un vero e proprio duello di mercato.