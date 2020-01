Calciomercato Roma, Mariano opportunità a gennaio: Zidane lo scarica

Calciomercato Roma: assist dal Real per Mariano

Calcio Mercato Roma Mariano | Il calciomercato della Roma continua ad andare avanti, e proseguire con passo svelto. I giallorosso possono dirsi parecchio soddisfatti della prima parte di stagione, ma il ds Petrachi conosce bene le necessità di Fonseca. Serve un altro attaccante in grado di far rifiatare Dzeko: l’attaccante bosniaco gioca sempre, e seppur sia un bene per la squadra capitolina, non può resistere fino a fine anno. I nomi sul taccuino sono tanti, ma uno in particolare ha suscitato l’attenzione di tutti già dall’estate: Mariano Diaz. Il centravanti dominicano non sta trovando spazio al Real Madrid, e intanto stando a quanto riportato da cm.com, pare che anche il tecnico Zidane sembra averlo scaricato. A gennaio partirà quasi sicuramente, e i giallorossi potrebbero approfittarne senza ombra di dubbio.

“Ci sono giocatori che non giocano, questo potrebbe essere un problema. Da adesso in poi potrebbero accadere tante cose, si vedrà” – Queste le parole del tecnico francese dei Blancos.

News Roma: tutte le idee per l’attacco

Mariano Diaz è solo uno dei tanti nomi circolati negli ultimi giorni in orbita Roma. I giallorossi tengono d’occhio vari giocatori per il ruolo di prima punta. Petagna è un’idea concreta, così come Pinamonti. Mertens è la suggestione, ma è una trattativa quasi impossibile.