Calciomercato Napoli, Carrasco obiettivo concreto: pronto l’assalto

Calciomercato Napoli: Giuntoli prepara il colpo Carrasco

Calcio Mercato Napoli Carrasco | Un mercato sempre più avvincente quello di Serie A, con tutte le squadre impegnate alla ricerca di qualche innesto in vista della seconda parte di stagione. Il Napoli vuole ribaltare la situazione dopo un pessimo avvio, e il ds azzurro Cristiano Giuntoli sta già preparando qualche colpo a sorpresa in questa sessione invernale. I profili seguiti sono tanti, e tra questi c’è anche Carrasco, esterno belga ex Atletico Madrid.

Il giocatore gioca attualmente in Cina, ma per lui la voglia di tornare in Europa c’è eccome. Vecchio pallino degli azzurri, Carrasco potrebbe essere un obiettivo concreto, e il Napoli stravede per lui. Per convincere il Dalian Yifang serviranno diversi milioni, ma a quanto pare si sta già pensando ad un assalto vero e proprio. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

News Napoli: asse vivo con il Dalian

Carrasco è un obiettivo concreto (ancora una volta) per il Napoli, e chissà se da qui a breve non possa arrivare un’offerta. Intanto anche in chiave cessione l’asse è molto vivo con il Dalian, anche e soprattutto per via della situazione Callejon. L’esterno spagnolo è stimato da Benitez, che lo vorrebbe in Cina con lui.