Calciomercato Milan: Piatek rischia, arriva Petagna?

Notizie Milan: Piatek non convince, i rossoneri potrebbero puntare su un altro attaccante. Come riportato da Tuttosport il polacco sarà sotto esame per le prossime 4 gare.

Sarà proprio il numero 9 rossonero a subire l’impatto principale dell’ingaggio di Ibrahimovic. La posizione dell’ex Genoa è in bilico.

Dirigenza e proprietà del Milan, di fronte al rendimento sotto le aspettative, hanno iniziato a prendere in considerazione un trasferimento a gennaio in prestito o definitivo.

Il centravanti polacco ha messo in mostra qualche segnale di miglioramento dal punto di vista delle prestazioni. Ma il rapporto con il gol non è migliorato.

Da oggi arriva un nuovo compagno di reparto decisamente ingombrante come Ibrahimovic. Lo svedese è stato ingaggiato anche per dare la scossa ai giocatori più bloccati nella rosa rossonera come Leao e Piatek.

Da questo punto di vista saranno importanti le prossime quattro partite: Sampdoria, Cagliari, Udinese e Brescia. Da qui al 24 gennaio il club rossonero verificherà altri eventuali progressi e deciderà se cederlo. Il primo club in fila per il calciatore è il Borussia Dortmund fin dalla scorsa estate segue il giocatore del Milan. Ma i tedeschi, alla casella centravanti, hanno appena chiuso il colpo Haaland.

Ultime Milan: servirà un vice-Ibra?

In caso di partenza di Piatek, il Milan dovrebbe trovare un vice-Ibra. Ma l’esigenza di una prima punta è comune ad altre squadre di Serie A come Fiorentina e Roma. I viola in particolare sono combattuti tra Cutrone e Petagna, che piace anche ai giallorossi.