Calciomercato Milan, Paquetà può restare: il brasiliano è al centro del progetto

Calciomercato Milan: in stallo la cessione di Paquetà

Calcio Mercato Milan Paquetà | Il Milan con ogni probabilità interverrà ancora sul mercato, e dopo l’ottimo innesto Ibrahimovic ora pensa a quelle che potrebbero essere le cessioni di gennaio. Nella lista dei partenti ci sono diversi profili, tra cui spicca quello di Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano non sta vivendo un momento esaltante in maglia rossonera, e pertanto su di lui sono circolate le voci di una partenza in direzione PSG.

Il club parigino lo ha tenuto sotto osservazione per diverse settimane, e negli ultimi giorni il ds Leonardo ha confermato l’interesse. Futuro in Francia per l’ex Flamengo? Per ora è da escludere, anche perchè a quanto pare il brasiliano sembra essere ritornato al centro del progetto. Segnali di permanenza quindi, che ora più che mai sono forti sul giocatore. Questo quanto riportato da cm.it.

Ultime Milan: chi può partire

Paquetà sembra indirizzato a restare, mentre diverso potrebbe essere il futuro per altri tre giocatori rossoneri. Parliamo di Ricardo Rodriguez, zero minuti nell’amichevole contro il Rhodense, di Borini, nel mirino del Genoa per l’obiettivo salvezza, e Rebic, mai sbocciato in Italia e dato per partente a gennaio. Nei prossimi giorni sono attese altre novità.