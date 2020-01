Assalto al difensore: il Milan continua il pressing sul difensore del Barcellona, dopo aver raggiunto l’accordo coi blaugrana stessi.

Calcio mercato Milan, Massara vola a Barcellona

Non solo Ibra. Il Milan ha ormai mostrato che di tempo non può più perderne, l’arrivo dello svedese ne è un esempio (qui le sue prime scintillanti parole), ma le manovre non si fermano qui. La strategia di puntare su talenti giovani non ha pagato, in questo momento sono i punti quelli che contano, poi si vedrà. Ecco quindi che si prepara l’assalto ad un baby-talento, certo, ma già dal grande valore come Jean-Clair Todibo. Ricky Massara, come riferito da Sky Sport, ha preso un volo questa sera in direzione Catalogna, con il preciso obiettivo di convincere il centrale rossonero ad accettare il Milan. In questo momento sono a cena, al termine della quale potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.

I dettagli dell’offerta al francese

Fino a questo momento, dopo essere stato uno dei calciatori più ambiti d’Europa in occasione del suo addio al Saint-Etienne, la stella di Todibo non ha brillato molto sul cielo del Camp Nou. Soltanto 3 presenze per lui assieme a Messi e compagni e spesso non convocato, come successo nel derby contro l’Espanyol. I rossoneri quindi sperano di convincere anche lui (con la promessa di un minutaggio più elevato) dopo aver impostato la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto con il Barça.