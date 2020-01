Calciomercato Lazio, pronto il colpo Escalante dall’Eibar

Primo affare messo a segno da Igli Tare: i biancocelesti si assicurano il centrocampista argentino classe ’93 proveniente dalla Liga.

Calcio mercato Lazio, il primo acquisto è Gonzalo Escalante

Si attende ormai soltanto l’annuncio, come riportato da Sky Sport. Sono vicinissime le parti nella trattativa Escalante, che salvo imprevisti dovrebbero portare l’ex Catania in Italia a partire dalla prossima stagione. Il suo trasferimento alla Lazio avverrà infatti soltanto nel mese di giugno, visto che è stato acquistato a parametro 0. Il calciatore quindi terminerà la restante parte del contratto che attualmente lo lega all’Eibar per poi mettersi a disposizione di Simone Inzaghi a partire dalla prossima estate. Una mossa questa che gli ha inimicato la società basca, che non l’ha convocato per la prossima gara contro il Valencia: un notizia che ha fatto rumore e che è stata interpretata come figlia del mercato visto che fino a questo momento aveva saltato soltanto altri 2 impegni, per squalifica.

Chi è Gonzalo Escalante

Come già detto, in Italia ha già indossato la maglia del Catania: torniamo indietro alla stagione 2014/2015, quando gli etnei erano in Serie B. Non fu un’esperienza entusiasmante, visto che culminò con la retrocessione in Serie C. Da lì poi il passaggio in Spagna dove si è consacrato con l’Eibar come centrocampista tuttofare, prevalentemente difensivo, che non disdegna di tanto in tanto qualche marcatura: in 5 anni ha segnato 10 gol, con 8 assist in aggiunta. Ora la Lazio, che intanto è impegnata anche nel realizzare un incredibile colpo sul versante offensivo.