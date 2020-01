Calciomercato Juventus, Rabiot nel mirino di Ancelotti: le parole del tecnico

Calciomercato Juventus: Ancelotti non nega l’interesse per Rabiot

Calcio Mercato Juventus Rabiot | Maurizio Sarri può godersi una rosa bella lunga alla Juventus, e per certi versi anche fin troppo. Il mercato di gennaio è ormai alle porte, e qualche giocatore potrebbe anche partire in questa sessione. La lista esuberi c’è, e uno dei primi della lista è certamente Rabiot, centrocampista francese che fin qui non ha affatto stupito come ci si aspettava. L’ex PSG ha trovato poco minutaggio sotto la guida del tecnico toscano, e c’è chi ipotizza una sua partenza da qui a poco. I club interessati ci sono eccome, e uno di questi è l’Everton, al momento guidato da Carlo Ancelotti. L’allenatore ex Napoli avrebbe messo nel mirino il francese, e in un recente intervento non avrebbe affatto negato l’interesse. Queste le parole riportate da goal.com:

“Per ora non ci ho pensato, ma è possibile che a breve lo faremo. Per ora mi interesse cominciare a conoscere i giocatori che ho in squadra, poi se c’è modo di migliorare la squadra, lo faremo”.

Rabiot: fiducia o cessione?

Le voci di cessione tormentano Rabiot, attualmente in dubbio sul suo futuro. L’interesse dell’Everton è più che concreto, così come quello di un altro club inglese. Ecco la situazione riportata dalla nostra redazione.