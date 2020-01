Calciomercato Juventus: Pogba può arrivare grazie ad Emre Can

Calciomercato Juventus: Pogba resta nel mirino

Notizie Juve: Pogba a Torino, la trattativa la sblocca Emre Can. Come riportato da Tuttosport, il francese vorrebbe lasciare lo United il prima possibile. Attualmente il francese è ai box e, a meno di un clamoroso bluff politico, la situazione certifica l’infortunio di Pogba, ma lascia aperte soluzioni in gennaio. Quel che è certo è che il Manchester United è pronto ad operare sul mercato scegliendo un innesto per ogni ruolo.

Agli inglesi, ancora deludenti in campionato, serve un difensore centrale, un centrocampista e un trequartista. Il primo nome in questo momento è quello di Emre Can della Juventus, finito sul mercato in estate (sul tedesco c’è sempre un discorso aperto anche col Psg per uno scambio con Paredes).

Il nome di Can a Torino è in uscita e la Juve ha in testa due opzioni: la cessione immediata con relativa plusvalenza o uno scambio di prestiti.

Quel che è certo è che i Red Devils devono rinforzarsi e oltre a Can seguono anche Sean Longstaff del Newcastle (22 anni) già cercato in estate, e Gedson Fernandes del Benfica.

Notizie Juve: Paratici in pole

La novità, tuttavia, è che il club si sta convincendo che non può andare oltre giugno nel braccio di ferro con Pogba, portando avanti una situazione che non fa bene a nessuno: al giocatore in primis, al club in secondo luogo.

Le parole di Mino Raiola nella recente intervista a “La Repubblica” «Pogba ha bisogno di una squadra e di una società, una come la prima Juve» non lasciano più spazio ad alcun dubbio.