Calciomercato Juventus, Kurzawa si offre: la strategia bianconera

Calciomercato Juventus: Kurzawa vuole i bianconeri, la situazione

Calcio Mercato Juventus Kurzawa | La Juventus continua il suo percorso in vista del mercato di gennaio, e nelle ultime settimane il ds Paratici ha sondato diversi profili in più ruoli, compreso quello difensivo. Qualche giorno fa si è vociferato di un possibile innesto sulla fascia sinistra, con un Alex Sandro lasciato quasi da solo in quel ruolo. Ecco che sono poi tornate a galla le ipotesi estive, con un nome su tutti: Kurzawa.

Il terzino francese non sta attraversando un buon periodo con il PSG, e pare si sia offerto per l’ennesima volta ai bianconeri. Lo scenario però è cambiato nuovamente, e la Juventus sembra volersi affidare agli uomini già presenti in rosa. Ecco che il feeling tra il giocatore e il club di Torino non è mai sbocciato, neanche a pochi giorni dall’apertura della sessione invernale. Questa la notizia riportata da cm.com.

Ultime Juventus: terzini confermati, ma occhio a qualche cessione

Il mercato di gennaio è ormai alle porte, e i bianconeri cercano di monitorare la situazione anche per quanto riguarda qualche esubero. Occhio a qualche cessione quindi, con la lista partenti colma di 3-4 nomi importanti. Tra questi anche Rugani, che ha trovato fin qui pochissimo spazio, e che avrebbe gran voglia di rilanciarsi.