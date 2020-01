Calciomercato Juventus, Demiral oggetto di desiderio: 50 milioni dalla Premier

Calciomercato Juventus: offerta pronta per Demiral da un club inglese

Calcio Mercato Juventus Demiral | Tempo di mercato in casa Juventus, e non solo in entrata. I bianconeri potrebbero cedere qualche giocatore in questa sessione invernale, e tra i possibili partenti c’è anche Demiral, centrale turco che fin qui non ha trovato tanto minutaggio. Sebbene l’ex Sassuolo abbia la totale fiducia della dirigenza, le avance di altri club non si sono fatte attendere, e chissà se da qui a breve non possano arrivare offerte concrete.

Stando ai media turchi si, e più nello specifico da parte di un club inglese. Parliamo dell’Arsenal, che oltre a seguire con attenzione Rugani, mette nel mirino il centrale turco. Notizie di un forte interesse ce n’erano già, ma stavolta si parla addirittura di cifre: ben 50 milioni di euro sul piatto, offerta allettante e che farebbe vacillare non poco la Vecchia Signora. Questa la notizia riportata da cm.it.

Ultime Juventus: Rugani o Demiral, chi parte?

Demiral è oggetto di desiderio da parte di diversi club, e lo stesso discorso vale per Rugani. I due difensori stanno attraversando un momento di dubbio sul proprio futuro, e ad oggi il primo indiziato alla partenza è l’italiano. Si attendono novità nei prossimi giorni.