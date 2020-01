Si complicano le cose per l’Inter: Arturo Vidal vorrebbe i nerazzurri e le sta provando tutte per liberarsi in questa sessione dal Barcellona, ma potrebbe non riuscirci viste le ultime.

Calcio mercato Inter, respinto il ricorso di Vidal

Il cileno aveva tentato anche le maniere forti, denunciando il club catalano per il mancato pagamento di alcuni bonus che gli spettavano da contratto, secondo la sua versione. Che non è quella della commissione che ha esaminato il suo ricorso, che anzi ha stabilito che la società non ha pendenze con il cileno. Una mazzata quindi per la trattativa, e sono infatti arrivate prontamente le parole di Valverde a rincarare la dose: “Non è la prima volta che accade una cosa del genere nel mondo del calcio, lui si sta allenando bene, non vedo perché questa questione debba incidere sull’aspetto sportivo. Non credo ci saranno ulteriori cessioni dopo Alena“.

Notizie Inter, l’offerta per Vidal

Già raggiunto l’accordo con il calciatore (accettato un contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione), serve demolire le richieste blaugrana. Fino a questo momento i nerazzurri si sono spinti fino a 12 milioni di euro per il cileno. La richiesta del Barcellona è stata altissima (20 milioni): a meno di clamorosi rilanci, l’affare non si farà. Il tutto mentre dall’Inghilterra arrivano voci che confermano come i piani di Marotta e Ausilio stiano cambiando in corso d’opera.