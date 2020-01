Calciomercato Inter, Gabriele Oriali annuncia nuovi acquisti

Gabriele Oriali, technical manager della prima squadra dell’Inter, ha parlato di mercato e di nuovo innesti ai microfoni di Sky Sport.

Calcio mercato Inter, le parole di Oriali

Il dirigente nerazzurro non nasconde la grande soddisfazione per essere arrivati innanzitutto a questo punto in testa alla classifica di Serie A. “Stiamo superando le più rosee previsioni“, ha affermato l’ex centrocampista, “abbiamo superato bene dei momenti difficili anche in considerazione degli infortuni, adesso c’è ancora tanto da lavorare“. A proposito di infortuni, e dei modi di porvi rimedio, c’è spazio per un annuncio di mercato: “Contiamo di ampliare la rosa, o almeno ci speriamo perché ne avremo bisogno, proveremo a fare di tutto col massimo impegno“. Tornato all’Inter, dove aveva vissuto in pratica 30 anni, oggi si trova a svolgere un doppio lavoro, visto che è anche collaboratore di Mancini per la Nazionale, ma la cosa non gli pesa: “È un impegno gravoso ma piacevole, abbiamo deciso con Roberto di andare avanti fino agli Europei, poi vedremo il da farsi“.

Mercato Inter, quali sono i colpi di cui parla Oriali?

Come un refrain, come un mantra. Serve un esterno, un centrocampista ed un attaccante. Non che i titolari non abbiano convinto, ma per Conte, per tenere certi ritmi, è necessario avere rinforzi di qualità. Per quanto riguarda la difesa il nome più caldo in questo momento è quello di Acuna dello Sporting Lisbona, mentre in attacco piace ancora Giroud, ma si monitora con attenzione il recupero di Sanchez: se ci dovessero essere miglioramenti significativi e rapidi, potrebbe non cambiare nulla. È per il centrocampo infatti che Marotta e Ausilio preparano i botti più grandi.