Calciomercato Inter: Nainggolan per arrivare a Nandez

Calciomercato Inter: Nainggolan può sbloccare Nandez

Calciomercato Inter: Nainggolan pedina di scambio? Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri cercano ancora un rinforzo a centrocampo. Ma non c’è solo Arturo Vidal nella mente di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri vorrebbero anticipare la concorrenza e portare già a gennaio Christian Eriksen a San Siro. Non sarà facile chiudere il colpo ma l’Inter proverà a farlo.

Ma i nerazzurri sanno bene che non sarà facile convincere Barcellona e Tottenham e lavorano anche con il Cagliari. L’oggetto del desiderio nerazzurro sarebbe Nahitan Nandez, arrivato in estate dal Boca Juniors e presto diventato elemento imprescindibile nella rosa di Maran. I nerazzurri potrebbero proporre uno scambio con Radja Nainggolan, che già si trova in prestito in Sardegna.

Ultime Inter: cosa frena l’affare?

Il belga non sembra rientrare nei piani dell’Inter nemmeno per la prossima stagione, ma l’ingaggio pesante e il costo a bilancio possono spingere ancora verso un prestito. Con una maggior valutazione di Nandez, lo scambio potrebbe essere considerato alla pari, anche se al momento il presidente Giulini non sembra essere favorevole a chiudere l’affare ed accollarsi lo stipendio per intero dell’ex Roma. Per questa ragione la pista ad oggi resta in secondo piano ma se l’Inter non chiudesse nessun colpo potrebbe alzare la posta.