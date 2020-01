Calciomercato Inter: per Eriksen subito servono 20 milioni

Calciomercato Inter: Eriksen può arrivare anche subito ma serve investire

Ultime Inter: 20 milioni subito per avere Christian Eriksen. Come riportato da Tuttosport, la cifra per il cartellino è la stessa che il Barcellona richiede – oggi – per Arturo Vidal, ma è evidente che i 20 milioni eventualmente investiti per Christian Eriksen avrebbero un peso notevolmente diverso.

Il cileno è meno giovane ma darebbe una spinta decisiva ed immediata per lo scudetto.

Eriksen è invece in scadenza di contratto e solo ora il suo valore di mercato è sui 20 milioni. Il danese è un top player a livello europeo e se avesse un contratto differente, il suo prezzo si aggirerebbe sui 70-80 milioni almeno. Motivo per cui l’Inter non vorrebbe spendere più di 10-12 milioni per Vidal. L’Inter lavora da mesi sul centrocampista del Tottenham.

Ultime Inter: Marotta anticipa il colpo?

Marotta ha trovato un’intesa con Eriksen per giugno, ma gli eventi hanno portato il club di Suning e Tottenham a dialogare per un possibile trasferimento immediato di Eriksen alla corte di Conte. La società inglese, assodata la volontà di Eriksen di non voler rinnovare il contratto, ha infatti deciso di cedere subito il ragazzo per non perderlo a zero, incassando qualcosa per il suo cartellino. I 20 milioni richiesti, ai quali andrebbero aggiunti 4-5 milioni di commissioni, vengono ritenuti una cifra congrua dall’Inter che potrà spendere solo con l’addio i Gabigol.

L’Inter sa che prendere subito Eriksen eviterebbe brutti colpi di scena nelle prossime settimane. Marotta e Ausilio sanno di aver lavorato bene e di avere acquisito una sorta di pole position ma la concorrenza resta agguerrita e non sono da escludere colpi di scena.