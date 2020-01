Calciomercato Inter: per Acuna arriva la seconda offerta

Calciomercato Inter: per Acuna pronti 12 milioni

Calciomercato Inter: per Acuna arriva il nuovo assalto. Come riportato da Tuttosport, dopo il no alla prima offerta di 10 milioni complessivi fra prestito (1) e diritto di riscatto (9), l’Inter starebbe valutando una nuova proposta da sottoporre allo Sporting Lisbona per l’esterno mancino argentino Marcos Acuña.

Il club nerazzurro la prossima settimana dovrebbe avere un nuovo contatto con la società portoghese per mettere sul piatto uno o due milioni in più, alzando dunque la valutazione complessiva intorno ai 12.

Il prezzo non soddisfa, per ora, la richiesta dallo Sporting che valuta il suo giocatore circa 20 milioni.

C’è ancora una bella distanza, ma sicuramente inferiore rispetto a quella che rischia di non essere mai colmata col Chelsea per arrivare a uno fra Marcos Alonso o Emerson Palmieri. I due esterni mancini, voluti a Londra proprio da Conte quando allenava i Blues, sono entrambi i primi obiettivi per la fascia sinistra ma il Chelsea non intende fare né sconti, né tanto meno favori a Conte dopo la causa successiva al suo addio. Il Chelsea per Alonso ed Emerson chiede 40 milioni. Questo nonostante lo spagnolo sia in pratica la terza scelta del tecnico Lampard. Più semplice arrivare a Kurzawa, in scadenza del Psg.

Ultime Inter: Asamoah non sta ancora bene

Intanto Asamoah ieri è tornato in gruppo, ma il ginocchio sinistro non dà garanzie. Rimangono Biraghi e Dimarco, mentre D’Ambrosio (comunque infortunato), Lazaro e Candreva vengono considerati non adatti a scendere in campo a piede invertito.