Calciomercato Genoa, Roger Martinez il colpo per rinforzare l’attacco

Calciomercato Genoa, Roger Martinez il colpo in attacco dopo Destro

Mercato Genoa – Continua a lavorare il Genoa per risalire la difficile classifica di Serie A. Il club rossoblù si trova all’ultima posizione con soltanto 11 punti in 17 giornate. Dopo gli arrivi ufficializzati in pochissime ore di Behrami, Destro e b (per tutti e tre i calciatori si tratta di un ritorno al club ligure), la società punta al colpo in attacco Roger Martinez. Come riportato da Sky Sport durante l’edizione di calciomercato Serie A, infatti, i dirigenti del Grifone stanno pensando di rafforzare ulteriormente il reparto offensivo da affidare nelle mani del neo allenatore Davide Nicola. Martinez, attaccante colombiano classe ’94 del Club America (squadra messicana) è l’obiettivo principale.

Roger Martinez vicino al Genoa: chi è l’attaccante?

Chi è Roger Martinez? Martinez è un attaccante del Club America e della Nazionale colombiana. Tra le tante ha giocato fino al 2018 con la maglia del Villarreal. La scorsa sessione di mercato è finito nel mirino dell’Atalanta di Gasperini, ma in passato è stato anche accostato all’Inter. Nel campionato messicano Martinez ha messo a segno nelle prime 16 giornate 2 gol e 8 assist. E’ una punta centrale veloce, capace di giocare anche da esterno sinistro d’attacco.