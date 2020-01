Calciomercato Atalanta, Benkovic il sostituto di Kjaer: i dettagli

Calciomercato Atalanta, Benkovic il sostituto di Kjaer

Calciomercato Atalanta Benkovic | Lo staff tecnico e dirigenziale dell’Atalanta ha trovato il profilo ideale per rimpiazzare il danese Kjaer. Il difensore centrale danese, infatti, nelle prossime ore lascerà Bergamo. Ancora non è chiara la destinazione, in ballo il ritorno a Siviglia e il possibile approdo alla Spal. Lo rivela, con dovizia di particolari, il portale esperto in mercato calciomercato.it. Il nome indicato da Gasperini e su cui stanno lavorando Sartori e Zamagna è quello di Filip Benkovic, classe 1997, calciatore croato in forza al Leicester City con cui è legato da contratto fino al 30 giugno 2023.

Mercato Atalanta, la trattativa

Benkovic inizia la sua carriera da calciatore nel settore giovanile della Dinamo Zagabria. Esordisce in prima squadra a 18. Nell’estate del 2018 passa al Leicester City per l’importante cifra di 13 milioni di sterline. Nel 2018-2019 gioca nel Celtic. In estate il ritorno al Leicester ma non riesce a conquistare la fiducia di Rogers. Ora l’opzione Atalanta. Le Foxes per cedere il difensore chiedono 9 milioni di euro, la Dea propone un prestito con obbligo di riscatto già fissato in 7 milioni. L’affare può decollare forte anche della volontà del giovane difensore il quale tramite i genitori, che ne curano gli interessi economici e di immagine, ha già dato all’Atalanta la disponibilità al trasferimento a Bergamo.