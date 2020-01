Calciomercato Fiorentina, Bonifazi o Goldaniga: Ranieri al Pordenone

Calciomercato Fiorentina, Bonifazi o Goldaniga: Ranieri verso il Pordenone

Calciomercato Fiorentina – La società viola continua a lavorare sul mercato per rinforzare la squadra appena affidata nelle mani di Beppe Iachini. Kevin Bonifazi del Torino è uno degli obiettivi principali per il reparto difensivo, ma sono tanti i club in Serie A sul difensore, come l’Atalanta che ha fissato già l’incontro. La chiusura potrebbe arrivare già la prossima settimana. Intanto, Pradé e Barone valutano diverse alternative come Goldaniga, calciatore del Sassuolo che è in prestito al Genoa (dove non sta trovando spazio). Come riportato da Tuttomercatoweb, Iachini conosce bene il calciatore allenato già a Palermo e Sassuolo. La Fiorentina proverà prima l’acquisto del giovane centrale del Torino, poi si inizierà a guardare attorno.



Fiorentina, Ranieri piace al Pordenone

Intanto, il club viola guarda anche al mercato in uscita. La Fiorentina studia la possibilità di una cessione in prestito dell’esterno sinistro di difesa ’99 Luca Ranieri. Sul giocatore viola (che ha già giocato questa stagione in Serie A con Vincenzo Montella) c’è l’interesse da parte del Pordenone, club di Serie B in piena lotta per la promozione in Serie A. I buoni rapporti tra i due club potrebbe facilitare l’affare che potrebbe concludersi nei prossimi giorni di mercato.